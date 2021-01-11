11:19 (мск), источник: ТАСС
Россияне рассказали о своих заветных мечтах
Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство опрошенных мечтают быть здоровыми, улучшить жилищные условия и путешествовать.
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что чаще всего в качестве заветной мечты россияне называют здоровье для себя и близких (9%), приобретение квартиры и улучшение жилищных условий семьи (8%), а также путешествия (5%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в понедельник на сайте центра.
Согласно материалам исследования, респонденты мечтают о повышении уровня жизни и материальном благополучии (4%), благополучии детей и внуков (4%), об успехе и самореализации (2%). Порядка 12% опрошенных отметили, что у них есть мечта, однако они не хотели бы о ней рассказывать. Еще 13% россиян заявили, что у них нет мечты.
В целом более половины участников исследования (55%) знают, когда именно смогут воплотить свою мечту в жизнь. Так, 27% опрошенных планируют реализовать задуманное в ближайшие 2−3 года, 15% — в течение 3−5 лет, 4% — в течение 6−9 лет. Порядка 30% респондентов ответили, что еще не задумывались о сроках реализации своей мечты.
Наиболее достижимой опрошенные россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Кроме того, популярной также является мечта о том, чтобы прожить честную жизнь (85%), иметь надежных друзей (85%). Порядка 76% респондентов считают наиболее реализуемой мечту иметь интересную работу. Завершает топ-5 рейтинга мечта о хорошем образовании (71%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.