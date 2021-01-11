14:47 (мск), источник: ТАСС
В Нововоронеже планируют установить новую скульптуру Аленки к 12 июня
Эскиз скульптуры представят к 15 февраля.
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ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Власти Нововоронежа, где три дня простояла испугавшая местных жителей скульптура Аленки, планируют к 12 июня установить новый бронзовый памятник девушке вместо демонтированного
«К 250-летию села Новая Аленовка планируем установить новый памятник Аленке в бронзе. Чтобы была красивая девушка, миловидная, чтобы от нее было родное душевное тепло. У нас требование только одно: новая Аленка должна быть красивой», — сказала Тулинова.
В Нововоронеже 18 декабря установили городскую скульптуру Аленки, приурочив мероприятие к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого позже основали город Нововоронеж. Село назвали в честь Аленки, которая выбрала для населенного пункта участок на берегу ручья, но вскоре была убита разбойником Кудеяром. Образ Аленки в скульптуре, особенно ее лицо, вызвал большой общественный резонанс, поэтому власти города 21 декабря демонтировали статую. Исполнитель
По словам Тулиновой, в мэрию Нововоронежа в начале 2021 года обратился предприниматель из Москвы, который предложил на свои средства установить новый бронзовый памятник Аленке.
В начале января прошло совещание, из Москвы приезжали скульптор, представитель фирмы, меценат, решено, что к 15 февраля они нам сделают эскиз нового памятника, до 1 марта рабочая группа, если нас устроит эскиз, утвердит проект, а уже к 12 июня памятник Аленке будет изготовлен и установлен. Возможно, это будет не только девушка, но и олененок, а также, возможно, памятник будет установлен на новом месте.
По словам собеседницы агентства, новая скульптура Аленки будет высотой не менее 2 м 20 см, власти города возьмут на себя благоустройство территории. «Мы в прошлом году планировали к 12 июня провести празднования 250-летия села Новой Аленовки. Село еще славилось клубникой, и мы в этот день хотели бы провести фестиваль клубники», — пояснила замглавы Нововоронежа.