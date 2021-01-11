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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава забайкальского минздрава извинилась за слова про «поесть и поспать в больнице»

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась перед жителями поселка Харагун Хилокского района за свои слова о том, что они стремятся попасть в больницу, чтобы «поесть и поспать». Извинения опубликованы на сайте краевого минздрава.

Источник: Министр здравоохранения Забайкальского края

«Прошу простить меня за резкое высказывание, за “поесть и поспать в больнице”», — приводятся в сообщении слова Шангиной. Само высказывание названо ею «необдуманным».

Фразу о том, что жители стремятся попасть больницу, чтобы «поесть и поспать», Шангина произнесла во время встречи с жителями, организованной в январе в связи с переводом больницы из круглосуточного стационара в дневной.
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Также она сказала, что содержать больницу в Харагуне экономически невыгодно. В пример она привела одну из продовольственных сетей, которая из-за экономической нецелесообразности не открывает супермаркет в поселке.

«Рентабельность в медицине — это в первую очередь компетенции врачей. Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать», — цитируется в сообщении Анны Шангиной в качестве объяснения, что она имела в виду под рентабельностью в медицине.

Харагунская участковая больница с 1 января 2021 года стала амбулаторией, что вызвало недовольство жителей поселка. В сообщении регионального минздрава отмечается, что перевод больницы в амбулаторию не ухудшит качество оказываемых медицинских услуг, а число коек увеличивается с восьми до 15. Кроме того, для медучреждения будет приобретено дополнительное оборудование, и оно станет одной из площадок для развития в регионе телемедицины. Изменение статуса больницы, по информации из сообщения краевого минздрава, готовилось давно и произведено согласно «нормативам Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить».

Екатерина Еременко, Иркутск

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