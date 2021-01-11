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12:40 (мск), источник: ТАСС

Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов

О времени и месте прощания станет известно позднее.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в основанном им Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

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Битва экстрасенсов

«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», — сказали в организации.

Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. В школьные годы он работал внештатным корреспондентом в газете «Московский комсомолец». Поступил в 1-й Московский медицинский институт на психиатрическую кафедру, закончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова.

Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2009 году выступил инициатором создания организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ», был экспертом программы «Битва экстрасенсов». С 2000 года активно работал над составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков и определением на их основе алгоритма их преступных действий. Написал более 150 научных публикаций, его работы опубликованы в ряде европейских и азиатских стран, в США.

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