12:40 (мск), источник: ТАСС
Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов
О времени и месте прощания станет известно позднее.
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Психиатр и
«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», — сказали в организации.
Михаил Виноградов родился в 1938 году в Москве. В школьные годы он работал внештатным корреспондентом в газете «Московский комсомолец». Поступил в 1-й Московский медицинский институт на психиатрическую кафедру, закончил аспирантуру Института
Виноградов участвовал в исследованиях по психиатрии и военной психологии, помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.
В 2009 году выступил инициатором создания организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ», был экспертом программы «Битва экстрасенсов». С 2000 года активно работал над составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков и определением на их основе алгоритма их преступных действий. Написал более 150 научных публикаций, его работы опубликованы в ряде европейских и азиатских стран, в США.