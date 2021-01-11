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13:08 (мск), источник: Ведомости

Минздрав выдал разрешение на испытания вакцины «Спутник лайт»

Министерство здравоохранения выдало разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник лайт», следует из Государственного реестра лекарственных препаратов (ГРЛП).

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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным реестра, испытания препарата начались 8 января и продлятся до 31 декабря 2021 года.

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Российские вакцины против коронавируса

Первая и вторая фаза испытаний пройдут в трех медорганизациях в Москве и Санкт-Петербурге с участием 150 добровольцев.

Ранее о создании лайт-версии вакцины «Спутник V» сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18−60 лет и группе участников старше 60 лет.

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