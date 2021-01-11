Минздрав выдал разрешение на испытания вакцины «Спутник лайт»

Согласно данным реестра, испытания препарата начались 8 января и продлятся до 31 декабря 2021 года.
Первая и вторая фаза испытаний пройдут в трех медорганизациях в Москве и Санкт-Петербурге с участием 150 добровольцев.
Ранее о создании лайт-версии вакцины «Спутник V» сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что препарат предполагает только одну прививку и помогает быстрее выработать антитела к коронавирусу.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18−60 лет и группе участников старше 60 лет.