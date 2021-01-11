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14:49 (мск), источник: ТАСС Наука

Отвар из полыни замедлил размножение коронавируса «в пробирке»

ТАСС, 11 января. Медики подтвердили, что экстракт полыни может замедлять формирование новых частиц коронавируса нового типа в культурах клеток легких. Кроме того, ученые предположили, как именно они могут действовать на SARS-CoV-2. Предварительные результаты их работы опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

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Источник: Jennifer Strickland, U.S. Fish and Wildlife Service

Для борьбы с коронавирусом ученые не только создают новые лекарства, но и проверяют, могут ли справиться с ним уже существующие препараты. Например, размножение SARS-CoV-2 могут замедлять средства, разработанные ранее против лихорадки Эбола и гепатита C.

Осенью прошлого года специалисты Всемирной организации здравоохранения заинтересовались, можно ли использовать против корнавируса настои и отвары на основе полыни, которые жители Мадагаскара используют для лечения малярии.

Американские биологи и медики под руководством профессора Политехнического института Вустера (США) Памелы Уэзерс проверили, действуют ли подобные отвары на культуры клеток, зараженных коронавирусом. Ученые подготовили несколько подобных снадобий из разных сортов полыни, изучили их химический состав и обработали ими два типа культур клеток легких и других тканей тела, куда проникает SARS-CoV-2.

Оказалось, что все типы подобных отваров замедляли или даже полностью подавляли размножение коронавируса в культурах клеток.

Ученые выяснили несколько неожиданных закономерностей, связанных с характером действия этих экстрактов на SARS-CoV-2.

В частности, изначально исследователи предполагали, что благотворное действие отваров полыни могло быть связано с тем, что присутствующий в них артемизинин, мощный противомалярийный препарат, а также другие вещества, подавляют воспалительные процессы или напрямую нейтрализуют вирусные частицы.

Опыты профессора Уэзерс и ее коллег показали, что обе эти гипотезы не соответствовали действительности. С одной стороны, чем меньше в препарате было артемизинина и его производных, тем лучше тот действовал на клетки. При этом растительные экстракты не нейтрализовали вирусные частицы, а мешали их размножению уже после их проникновения внутрь клеток.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение состава этих растительных средств поможет выделить молекулы, которые отвечают за подавление размножения коронавируса, а также оценить эффективность и безопасность приема отваров полыни для организма носителей COVID-19. В ближайшее время ученые планируют провести первые опыты такого рода на модельных животных и людях.

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