14:55 (мск), источник: Lenta.Ru
В России нашли новый способ убить коронавирус
Слабые дозы радиации способны убить коронавирус. Об этом заявили российские ученые, сообщает РИА Новости.
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По их словам, новый способ избавиться от вируса не вредит человеку.
Специалисты изучают радиационное влияние на COVID-19 совместно с коллегами из Академии наук Узбекистана. В ходе совместного исследования удалось обнаружить особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.
Профессор Уральского федерального университета Анатолий Зацепин отметил, что «суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины».
Выяснилось, что деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток.
«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — заключил ученый.
В настоящий момент специалисты работают над методикой лечения. По их словам, радиационное воздействие можно будет использовать также для дезинфекции.
Ранее ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент гуанилаткиназа 1 (GK1), который влияет на распространение коронавируса в организме. Исследователи провели опыт, в ходе которого убрали из клетки этот фермент. Благодаря манипуляции распространение коронавируса прекратилось.