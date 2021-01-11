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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В России нашли новый способ убить коронавирус

Слабые дозы радиации способны убить коронавирус. Об этом заявили российские ученые, сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

По их словам, новый способ избавиться от вируса не вредит человеку.

Специалисты изучают радиационное влияние на COVID-19 совместно с коллегами из Академии наук Узбекистана. В ходе совместного исследования удалось обнаружить особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

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Профессор Уральского федерального университета Анатолий Зацепин отметил, что «суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины».

Выяснилось, что деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток.

«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — заключил ученый.

В настоящий момент специалисты работают над методикой лечения. По их словам, радиационное воздействие можно будет использовать также для дезинфекции.

Ранее ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека фермент гуанилаткиназа 1 (GK1), который влияет на распространение коронавируса в организме. Исследователи провели опыт, в ходе которого убрали из клетки этот фермент. Благодаря манипуляции распространение коронавируса прекратилось.

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