15:19 (мск), источник: ТАСС
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/ — С 13 января привиться смогут
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Список категорий сотрудников, которые могут в Москве сделать прививку от коронавируса, расширят 13 января, запись на вакцинацию откроется для
В сообщении указано, что запись на вакцинацию откроется для работников следующих отраслей экономики: информационные технологии, телекоммуникации и связь; научные исследования и разработки; социальное обслуживание населения, которое осуществляют частные и некоммерческие организации (работники городских соцслужб еще в начале декабря получили возможность сделать прививку); управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, турагентства и прочие организации, которые предоставляют услуги в сфере туризма.
Собянин добавил, что 14 января в столице начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Их общее число возрастет с 70 до 100.
Мэр также отметил, что в новогодние праздники прививочные пункты посетили «в несколько раз больше людей», чем в конце декабря. По словам Собянина, медики хорошо потрудились, в частности, состоялась вакцинация в домах ветеранов. Мэр подчеркнул, что «впереди еще много работы».
Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6−7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.
Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря, запись на нее организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru.
Прививку от коронавируса в столице могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники многофункциональных центров госуслуг, социальных служб, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. С 28 декабря список категорий тех, кто может записаться на вакцинацию, дополнили работники сферы ЖКХ, общепита, спорта, правоохранительных органов, волонтеры, занятые в некоммерческих и религиозных организациях, и жители столицы старше 60 лет. С 30 декабря записаться на вакцинацию могут жители Москвы с хроническими заболеваниями, сотрудники строительного комплекса и студенты старше 18 лет. С 4 января 2021 года открылась запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений.