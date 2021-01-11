Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Международный день «спасибо»: интересные факты о благодарности

Самый вежливый день в году.

Наверх

11 января в мире отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day). Он был был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и ООН с целью напомнить людям о ценности хороших манер.

В честь Всемирного дня «спасибо» мы собрали несколько интересных фактов об этом важном слове.

РИА "Новости"
1/8

Слово «спасибо» произошло от фразы «Спаси бог», которой на Руси выражали благодарность и наилучшие пожелания. Впервые слово «спасибо» зафиксировано в 1586 году в словаре-разговорнике, изданном в Париже.

РИА "Новости"
2/8

Несмотря на свою распространенность, до ХХ века в России «воспитанные» люди чаще говорили слово «благодарю», а не «спасибо». Последнее считалось «простонародным» и носило несколько снисходительный и даже негативный характер.

AP 2020
3/8

Слово «спасибо», наряду со словами приветствия, чаще всего используется в международной лексике, оно присутствует во всех разговорниках для общения с иностранцами.

AP 2020
4/8

Согласно социологическому исследованию журнала Rough Guide, самые вежливые люди живут в Новой Зеландии, Японии, Исландии и Канаде.

AP 2020
5/8

Одной из самых «невежливых» стран мира считается Индия, а все из-за культурных особенностей, в которых не приветствуются чрезмерная благодарность. Например, родственники в семейном кругу не должны говорить друг другу «спасибо». А чтобы отблагодарить кого-либо за подарок или поступок, следует лишь оставить восторженный комментарий.

РИА "Новости"
6/8

Самыми вежливыми городами России в 2020 году были названы Нижний Новгород, Новосибирск и Томск. Москва заняла в рейтинге лишь двадцатое место, а на трех последних строчках разместились Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Avel Chuklanov/CC0
7/8

Ученые доказали, что слова благодарности провоцируют выработку окситоцина, что позитивно влияет на настроение и эмоции. Исследования показали, что люди, которые регулярно говорят окружающим слово «спасибо», на 25% счастливее тех, кто этого не делает.

Jamie Brown/CC0
8/8

Благодарные люди обладают лучшим физическим здоровьем. Это доказали ученые из Университета Коннектикута. Они выяснили, что благодарность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, снижает кровяное давление, уменьшает симптомы заболеваний и повышает болевой порог.

Во время загрузки произошла ошибка.
Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа
Минобороны подтвердило гибель четырех военных в ДТП
Умер криминалист из «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов
Инвестиционный стратег назвал биткоин «матерью всех пузырей»
Прозрачное существо обнаружили на пляже в Австралии (видео)
Чиновница извинилась за слова про «поесть и поспать в больнице»
Россиянам объяснили значение новых правил контроля за наличными
Hi-Tech
Корейцы показали смартфон-рулон. Впечатляющие кадры Название гаджета также раскрыто
Новости партнеров
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Gnezdo.ru
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
10 бездарных российских звезд, которых не любят
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Жена Панфилова затмила всех своей красотой: фото
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь