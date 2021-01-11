17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Международный день «спасибо»: интересные факты о благодарности
Самый вежливый день в году.
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11 января в мире отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day). Он был был учрежден по инициативе ЮНЕСКО и ООН с целью напомнить людям о ценности хороших манер.
В честь Всемирного дня «спасибо» мы собрали несколько интересных фактов об этом важном слове.
Слово «спасибо» произошло от фразы «Спаси бог», которой на Руси выражали благодарность и наилучшие пожелания. Впервые слово «спасибо» зафиксировано в 1586 году в словаре-разговорнике, изданном в Париже.
Несмотря на свою распространенность, до ХХ века в России «воспитанные» люди чаще говорили слово «благодарю», а не «спасибо». Последнее считалось «простонародным» и носило несколько снисходительный и даже негативный характер.
Слово «спасибо», наряду со словами приветствия, чаще всего используется в международной лексике, оно присутствует во всех разговорниках для общения с иностранцами.
Согласно социологическому исследованию журнала Rough Guide, самые вежливые люди живут в Новой Зеландии, Японии, Исландии и Канаде.
Одной из самых «невежливых» стран мира считается Индия, а все из-за культурных особенностей, в которых не приветствуются чрезмерная благодарность. Например, родственники в семейном кругу не должны говорить друг другу «спасибо». А чтобы отблагодарить кого-либо за подарок или поступок, следует лишь оставить восторженный комментарий.
Самыми вежливыми городами России в 2020 году были названы Нижний Новгород, Новосибирск и Томск. Москва заняла в рейтинге лишь двадцатое место, а на трех последних строчках разместились Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.
Ученые доказали, что слова благодарности провоцируют выработку окситоцина, что позитивно влияет на настроение и эмоции. Исследования показали, что люди, которые регулярно говорят окружающим слово «спасибо», на 25% счастливее тех, кто этого не делает.
Благодарные люди обладают лучшим физическим здоровьем. Это доказали ученые из Университета Коннектикута. Они выяснили, что благодарность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, снижает кровяное давление, уменьшает симптомы заболеваний и повышает болевой порог.