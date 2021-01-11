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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

2020 против 2021: в соцсетях собирают мемы о новом годе

Пока он не оправдывает надежды.

2020-й год для людей по всему миру был очень трудным и непредсказуемым, а потому на новый 2021 год многие возлагали большие надежды. Однако события первых дней января оказались не менее насыщенными и неожиданными.

2020 показывает 2021 рабочее место
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Люди: Боже, пусть 2021 год будет лучше предыдущего Бог: Вы еще живы, ребята?
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Что если 2020 был всего лишь анонсом 2021-го?
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Может ли быть хуже? Конечно!
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Они: 2020-й был ужасным. 2021: (*играет медленная тяжелая рок-музыка)

Пока одни пользователи сети все еще верят в «светлое будущее», другие уже вовсю делятся саркастическими мемами и предрекают 2021 году не очень радужные перспективы.

Екатерина Гура

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