2020 showing 2021 around the workplace pic.twitter.com/eemKvUcFiH— @beirut007 (@bondBeirut) January 9, 2021
15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
2020 против 2021: в соцсетях собирают мемы о новом годе
Пока он не оправдывает надежды.
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2020-й год для людей по всему миру был очень трудным и непредсказуемым, а потому на новый 2021 год многие возлагали большие надежды. Однако события первых дней января оказались не менее насыщенными и неожиданными.
Пока одни пользователи сети все еще верят в «светлое будущее», другие уже вовсю делятся саркастическими мемами и предрекают 2021 году не очень радужные перспективы.
Екатерина Гура