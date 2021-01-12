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13:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Итальянский городок Прато дарит новую жизнь старым вещам

В Прато разработали методику и наладили производство волокна из старой одежды. Эта техника может помочь всей индустрии моды.

Использование переработанного волокна для производства новых изделий — это не только экономичное решение для брендов модной одежды, но и еще польза для экологии.

Выбросы углекислого газа уменьшаются вдвое по сравнению с производством вещей из новых материалов. А еще — снижается стресс у животных во время стрижки.

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