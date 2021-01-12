01:38 (мск), источник: Life.ru
Коронавирус впервые выявили у горилл
Вероятно, животные заразились от человека с бессимптомным протеканием болезни.
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Первый в мире случай заражения горилл коронавирусной инфекцией зарегистрирован в зоопарке города
— Члены группы горилл в
Отмечается, что две гориллы начали кашлять 6 января, а 11-го числа специалисты из Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства подтвердили наличие инфекции.
Предполагается, что заразиться животные могли от сотрудника парка, у которого заболевание протекает в бессимптомной форме.
Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразились львы из зоопарка Барселоны.