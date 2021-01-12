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01:38 (мск), источник: Life.ru

Коронавирус впервые выявили у горилл

Вероятно, животные заразились от человека с бессимптомным протеканием болезни.

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Источник: AFP 2020

Первый в мире случай заражения горилл коронавирусной инфекцией зарегистрирован в зоопарке города Сан-Диего в США. Об этом сообщается на его странице в «Фейсбуке».

— Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19, — сказано в сообщении.

Отмечается, что две гориллы начали кашлять 6 января, а 11-го числа специалисты из Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства подтвердили наличие инфекции.

Предполагается, что заразиться животные могли от сотрудника парка, у которого заболевание протекает в бессимптомной форме.

Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразились львы из зоопарка Барселоны.

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