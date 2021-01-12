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09:58 (мск), источник: Газета.Ру

Британские ученые назвали новую версию происхождения коронавируса

Ученые из Кембриджского университета раскрыли ключевые генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее исследование размещено в журнале PLOS Biology.

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Источник: Reuters

Так, эксперты нашли генетические адаптации, которые оказались аналогичны тем, что были произведены самим вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку пневмонии в 2003 году.

Ученые считают, что существует общий механизм, который позволяет этой группе вирусов мутировать, а также переходить от животного к человеку.

В ходе своего исследования специалисты изучили коронавирус RaTG13, который родственен SARS-CoV-2. Его ген на 96% идентичен гену возбудителя COVID-19. Отмечается, что у RaTG13 S-белок, который играет главную роль в заражении здоровой клетки, не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека.

Однако, если вставить этот же белок в некоторые фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность заражения повысится.

Ученые также определили, что вирус не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, то есть между животными и человеком существует так называемый «промежуточный хозяин» инфекции.

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