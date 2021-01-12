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12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сбежавшая кошка 11 дней жила в потолке аэропорта Нью-Йорка

И была спасена благодаря собаке.

Черно-белая кошка Муджи из Нью-Йорка стала героиней местных новостей. Пушистая красавица 11 дней жила в потолке терминала Ла-Гуардия, но в итоге была счастливо спасена, сообщает New York Post.

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Муджи со своей хозяйкой Тейлор Ли должна была лететь в Калифорнию. Во время досмотра в аэропорту девушку попросили достать животное из клетки, чтобы пройти через металлоискатель. Муджи перепугалась, поцарапала хозяйку и сбежала.

Кошка попыталась спрятаться среди багажа, но конвейер ей не понравился, и Муджи забралась в отверстие на потолке. Работники Ла-Гуардии попытались выманить ее консервами, но безрезультатно.

Тейлор Ли перенесла свой рейс на следующий день. Она надеялась, что кошка успокоится и покажется из укрытия, но этого не произошло. Девушка в итоге улетела и стала ждать новостей из аэропорта.

Шли дни, а Муджи все еще пряталась в потолке. В отчаянии ее хозяйка связалась с волонтерами Where Is Jack? Inc. Они добились, чтобы в терминал пустили собаку-ищейку. Ретривер Эбби быстро обнаружила укрытие Муджи, волонтеры расставили ловушки и заманили кошку в одну из них.

Муджи прошла обследование в ветклинике. Она счастливо вернулась домой и уже забыла об испуге.

Анна Лысенко

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