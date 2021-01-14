00:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 14 января
Образование Московской области, празднование Старого Нового года и другие события этого дня.
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14 января мир празднует Старый Новый год. Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20−21 веках составляет 13 дней.
Старый Новый год отмечают не только россияне, но и жители бывших советских республик, в том числе Белоруссии, Украины, Грузии, Армении. Также этот праздник отмечают в странах Балтии и в странах дальнего зарубежья с большой долей эмигрантов из бывшего СССР.
4 (14) января 1700 года Пётр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
По указу Петра I дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма, и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).
Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы.
14 января свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Трубопроводных войск России.
Трубопроводные войска — формирование (специальные войска) вооружённых сил, предназначенные для обеспечения
Оперативность и грамотная работа трубопроводных войск не раз подтверждались при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: тушении больших лесных пожаров и возгораний торфяников в последние годы, ликвидации землетрясения в 1989 году в Армении и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, когда была обеспечена бесперебойная подача большого количества воды (до 4 тысяч кубометров) из ближайших водоемов для поддержания работы бетонного завода и других объектов на территории АЭС. К тому же все их действия помогли спасти множество человеческих жизней.
14 января 1929 года была образована Московская область. Исторически Московской области предшествовала Московская губерния, учреждённая Петром I в 1708 году. В ноябре 1917 года в губернии была установлена советская власть. Подмосковье или Московская область была образована 14 января 1929 года: это произошло в ходе укрупнения единиц