Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию

«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», — сообщили в Pfizer.
Вместе с тем в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, властями разных стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».
Вакцину BNT162b2 американская Pfizer разработала вместе с немецкой BioNTech. Их вакцину уже массово закупают страны Евросоюза. Европейский регулятор одобрил применение на территории ЕС препарата в конце декабря. Вакцина предназначена для лиц старше 16 лет.
Препарат вводится двумя дозами с промежутком три недели. Его необходимо хранить при температуре ниже минус 70 градусов. По данным разработчиков, его эффективность достигает 95%. Осенью ЕС заказал у Pfizer 300 млн доз вакцины, 8 января стало известно, что объем заказа был удвоен.
До конца 2020 года разработчики вакцины планировали выпустить до 50 млн доз BNT162b2, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз.