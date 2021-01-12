16:19 (мск), источник: m24.ru
Стало известно, сколько молодежи в России живет с родителями
Специалисты ВЦИОМ совместно с компанией ДОМ. РФ провели исследование и выявили, где проживает молодежь.
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Выяснилось, что почти половина молодых людей — 43 процента (13,4 миллиона человек) проживают в собственных квартирах отдельно, еще 28 процентов опрошенных живут с родителями (8,8 миллиона), 27 процентов снимают жилье. Всего молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в России 31,7 миллиона человек.
Среди тех, кто снимает жилье, 41 процент — это люди в возрасте до 25 лет, а 21 процент — до 35 лет. Всего в стране на съемных квартирах живут порядка 12 процентов населения.
38 процентов молодежи из списка проживающих с родителями — это молодые люди в возрасте до 25 лет, а 24 процента — до 35 лет. При этом собственниками в возрасте до 25 лет являются 15 процентов человек, до 35 лет — 54 процента.
«Желание начать самостоятельную жизнь — ключевой фактор, определяющий высокую потребность молодежи в жилье. Именно эта категория наиболее активно планирует улучшение своих жилищных условий: каждый второй респондент, собирающийся решить свой жилищный вопрос в ближайшие три года, моложе 35 лет», — рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг.
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