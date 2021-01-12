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15:35 (мск), источник: Это Кавказ

Чай? Кофе? Порисуем?

Черный чай, каркаде, зеленый, разные сорта кофе — в доме художника Магомеда Мурадова всегда большой выбор горячих напитков. Но дело не в гурманстве — с помощью кофе и чая он создает картины.

Источник: Евгений Костин

Все начинается с кофе

Все комнаты в доме семьи Мурадовых завешены пейзажами, портретами и натюрмортами. Огромные красные маки украшают одну из комнат, на стене в гостиной — морские виды. Над столом в кухне — рубиновые гранаты, точно такие, как и на тарелке на столе. Хозяин шутит, что скоро свободных стен не останется. В свое время Магомед отучился на худграфе, до того, как в Дагестанских Огнях закрыли художественную фабрику, работал там, а сейчас передает знания детям в городской художественной школе и иногда выполняет работы на заказ. Использует цветные карандаши, акварель, гуашь, а больше всего любит масло. Но не так давно Магомед открыл для себя новую технику, и его картины заиграли новыми красками, а некоторые даже приобрели приятный кофейный аромат. Теперь вместо баночек с красками на столе у художника — чашки с чаем и кофе.

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— Мне всегда интересно что-то новое использовать в качестве материала для рисования. С помощью кофе интересные композиции в одном цвете получаются. Разные оттенки. Негустой можно приготовить и писать, — поясняет художник.

Первая вкусно пахнущая работа появилась три года назад к дебютной персональной выставке автора. Магомед изобразил птиц в коричневых тонах. Затем появилась идея создать цикл работ по мотивам произведений современных поэтов Южного Дагестана.

— Мы сделали еще одну выставку. Поэты читали свои произведения, я выставил свои работы. Вот так у нас получился проект именно с кофе, — вспоминает мастер.

Источник: Евгений Костин

Прирученный пигмент

Увлекшись, после опыта с кофе Магомед решил присмотреться к чаю — своему любимому напитку. Картины из чайного цикла тоже объединены одной темой — в этот раз художник выбрал пословицы и поговорки народов мира.

— Хотя мы живем на разных континентах, но думаем все одинаково, — убежден Магомед. — Но есть очень много пословиц, которые мы уже забываем, среди них и дагестанские.

Сначала художник отбирает тему для работы.

— Вот даргинская пословица: «Какой мост ты построишь, по такому и пройдешь». Мосты разные бывают, чем крепче, чем красивее, тем легче переходить. Я показал и хороший мост, и похуже. В оформлении использовал даргинский орнамент, — показывает мастер свою работу.

Для создания рисунка он использует акварельную бумагу. Наносит карандашный набросок, а затем начинается чайная магия. Сначала Магомед увлажняет бумагу: с помощью обычной кисти смачивает водой. Это нужно для того, чтобы чайный пигмент красиво растекался.

— Наношу зеленый чай. Видите, эффект какой? Золотой красивый оттенок. Пока краска не высохла, беру немного каркаде, наношу. И потом снова зеленый чай. Тогда они смешаются, растекутся, и красивый потек образуется. Они сами будут рисунок создавать, — поясняет чайный художник.

Сначала он работает над фоном. Для усиления глубины цвета и разных оттенков предстоит нанести чай в несколько слоев. После того, как через два-три часа первый слой высохнет, процедура повторится. И так до достижения нужного эффекта. После высыхания необычные картины не теряют яркости цвета. Правда, такие работы очень боятся сырости.

Источник: Евгений Костин

Правильный чай

Когда Магомед только увлекся рисованием чаем, он перепробовал разные сорта напитка.

— Видели же синие цвета на картине? Это каркаде. Фиолетовые оттенки видите? Каркаде, смешанный с зеленым чаем.

Приготовить «краски» для работы очень легко: 15 ложек заварки и немного воды. После того, как чай настоится как следует, нужно отделить заварку.

— Потом выжимаешь. Получается концентрат. Вот этому три дня, — показывает художник. — А этому каркаде уже неделя, пленочка появилась, но свои свойства он за неделю не утрачивает.

Свои «краски» Магомед хранит в банках в холодильнике. Говорит, пробовал заваривать чайные пакетики, но рисовать таким чаем не получается.

— Там некачественный чай, цвета бледные очень.

Еще пробовал в работе травяные чаи, сырье для которых растит в собственном огороде. Тоже не то: пигмент при высыхании совсем бледный. Кофе для картин тоже подходит не всякий. Магомед использует гранулированный. С заварным много возни, и выходит он слишком густой.

— Есть кофе, которым не получается рисовать. Образуется нежелательный сгусток. А есть «Бушидо». Из него более глянцевые работы. Обычный растворимый кофе, — объясняет художник.

Теперь специи

Для создания разных эффектов Магомед использует еще и соль с сахаром. Как это работает, он показывает на только что прокрашенном чаем листе.

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— Пока бумага мокрая, посыпаю солью, чтобы создать разводы. Сахар так же. Видите белые такие пятнышки? — говорит Магомед, пока краска на его рисунке словно разбегается в стороны от кристаллика соли.

А еще в арсенале необычного художника — иглы, губки для мытья посуды и пакеты. С их помощью на бумаге появляются необычные узоры.

— Залили густую массу кофе, например, и тонкой иголочкой выцарапываете такие линии, — поясняет он технику работы.

Скомканная и намоченная в чае тряпка оставляет причудливые узоры на бумаге. Так же как и «посудная» губка с пупырышками.

Что-то после

Помимо работ по мотивам пословиц и поговорок Магомед создал цикл картин из кофе, посвященных лезгинскому поэту Сулейману Стальскому. Каждая из семи картин отражает один этап жизни поэта.

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— Это его младенчество, а тут он ребенок постарше. Когда Стальскому было 12 лет, он уже работал в Азербайджане на нефтяных скважинах. Тяжелая жизнь была у него. Трудился за кусок хлеба. Когда увидел местных ашугов, тоже начал слагать песни. Это его юность, зрелость, — перечисляет художник сюжеты картин.

Магомед говорит, что рисование не утомляет его. И часто, вернувшись с работы домой, он снова берется за кисти и краски.

— Рисовать чаем и кофе в художественной школе детей я не учу. Там у нас классическое образование. Рисунок, живопись, композиция. Но когда у меня занятие в группе у детей постарше, например четвертого года обучения, и когда они уже освоили основные техники, тогда я уже даю возможность рисовать кофе. Им очень нравится, — улыбается мастер.

Сейчас в коллекции у художника около 30 необычных картин. В этом году он планирует выставить их в Дербенте. А потом, обещает, придумает еще что-то необычное.

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