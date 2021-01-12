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14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователь Сети случайно создал дома удивительную оптическую иллюзию

В соцсетях рассказали, как можно сделать так же.

Пользователь Reddit с ником djbootybutt в середине января увидел на стене в своей квартире цветное и детальное отражение соседнего дома. Удивительное открытие он снял на камеру и опубликовал фото в интернете. «Здание через дорогу отразилось в моей комнате», — подписал снимок автор.

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Фото быстро стало вирусным и разлетелось по соцсетям, а пользователи в комментариях называли увиденное магией. Однако у отражения на стене оказалось довольно простое объяснение. Судя по всему, автор снимка случайно сделал на своем окне камеру-обскура. Для того, чтобы получить отражение объекта (правда, только в перевернутом виде), нужно лишь создать светонепроницаемую «камеру» с отражающей поверхностью и небольшим отверстием для поступления света.

Кстати, похожий эксперимент публиковал на Reddit другой пользователь. Тогда он специально заклеил особым образом окно и получил на стену комнаты проекцию красивого заката.

Екатерина Гура

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