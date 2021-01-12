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15:31 (мск), источник: ТАСС

Маск на русском назвал Сергея Королева великолепным

Основатель SpaceX написал это в комментарии к публикации Роскосмоса в Twitter к 114-летию со дня рождения конструктора.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск по-русски ответил Роскосмосу, что советский конструктор Сергей Королев был великолепным.

Во вторник утром родственники конструктора, а также представители Роскосмоса и его дочерних предприятий возложили цветы к месту захоронения праха Сергея Королева, почтив его память в день его рождения.

«Он был великолепен», — написал Маск в комментарии к публикации Роскосмоса в Twitter к 114-летию со дня рождения конструктора.

В июле прошлого года Маск сообщил, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. При этом Маск отметил, что Королев был одним из лучших. Тогда предприниматель написал фамилию академика на русском языке.

Королев — советский инженер-конструктор, основоположник отечественной космонавтики. Он руководил созданием первых советских баллистических ракет, пилотируемых космических кораблей. Созданная Королевым и изготовленная на куйбышевском авиазаводе №?1 (ныне — самарский РКЦ «Прогресс») модификация ракеты Р-7 в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году на модификации был выведен первый космический корабль с Юрием Гагариным на борту.

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