15:31 (мск), источник: ТАСС
Маск на русском назвал Сергея Королева великолепным
Основатель SpaceX написал это в комментарии к публикации Роскосмоса в Twitter к 114-летию со дня рождения конструктора.
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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск
Во вторник утром родственники конструктора, а также представители Роскосмоса и его дочерних предприятий возложили цветы к месту захоронения праха Сергея Королева, почтив его память в день его рождения.
«Он был великолепен», — написал Маск в комментарии к публикации Роскосмоса в Twitter к 114-летию со дня рождения конструктора.
В июле прошлого года Маск сообщил, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. При этом Маск отметил, что Королев был одним из лучших. Тогда предприниматель написал фамилию академика на русском языке.
Королев — советский