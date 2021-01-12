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15:45 (мск), источник: ТАСС Наука

В организме человека могут «уживаться» сотни вариантов коронавируса

ТАСС, 12 января. В одном организме могут появиться сотни новых мутаций вируса. Они не повысят риск смерти для пациента, но могут быть более заразными или устойчивыми к терапии.

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Об этом ТАСС рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, возглавляющий научную группу разработчиков тест-системы и вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно о россиянке со злокачественной лимфомой, которая долгое время болела коронавирусной инфекцией.

В ее организме ученые нашли 18 вариаций вируса.

Ризванов отметил, что в организме носителя мутируют все вирусы. Это происходит из-за несовершенства генетического аппарата патогена: при самовоспроизведении он делает ошибки, в результате которых генетический код его копий немного меняется.

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«Если вирус находится в организме достаточно долго, то происходит своего рода селекция: отбираются варианты, которые лучше приспособлены. При этом, как правило, постепенно снижается его летальность и может повышаться заразность и устойчивость к терапии, так как целью вирусов является повышение скорости распространения, при которой носитель остается жив. Таким образом, у любого человека можно найти сотни разных мутаций разнообразных вирусов, в том числе и коронавируса», — сказал ученый.

Он также отметил, что люди с онкологическими и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска при распространении SARS-CoV-2, так как иммунная система этих пациентов ослаблена.

«У любого человека с пониженным иммунитетом инфекция может протекать дольше. Это может объяснять, почему пациентка так долго болела коронавирусной инфекцией (с апреля по сентябрь 2020 г, — прим. ТАСС). Уже сейчас есть публикации, которые показывают, что люди, которые проходят химиотерапию, обладают пониженным иммунитетом и они гораздо дольше болеют коронавирусной инфекцией. Они также имеют больше шансов стать источниками новых штаммов коронавируса», — добавил Ризванов.

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