В организме человека могут «уживаться» сотни вариантов коронавируса

Об этом ТАСС рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, возглавляющий научную группу разработчиков тест-системы и вакцины от коронавируса.
Ранее стало известно о россиянке со злокачественной лимфомой, которая долгое время болела коронавирусной инфекцией.
В ее организме ученые нашли 18 вариаций вируса.
Ризванов отметил, что в организме носителя мутируют все вирусы. Это происходит из-за несовершенства генетического аппарата патогена: при самовоспроизведении он делает ошибки, в результате которых генетический код его копий немного меняется.
«Если вирус находится в организме достаточно долго, то происходит своего рода селекция: отбираются варианты, которые лучше приспособлены. При этом, как правило, постепенно снижается его летальность и может повышаться заразность и устойчивость к терапии, так как целью вирусов является повышение скорости распространения, при которой носитель остается жив. Таким образом, у любого человека можно найти сотни разных мутаций разнообразных вирусов, в том числе и коронавируса», — сказал ученый.
Он также отметил, что люди с онкологическими и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска при распространении SARS-CoV-2, так как иммунная система этих пациентов ослаблена.
«У любого человека с пониженным иммунитетом инфекция может протекать дольше. Это может объяснять, почему пациентка так долго болела коронавирусной инфекцией (с апреля по сентябрь 2020 г, — прим. ТАСС). Уже сейчас есть публикации, которые показывают, что люди, которые проходят химиотерапию, обладают пониженным иммунитетом и они гораздо дольше болеют коронавирусной инфекцией. Они также имеют больше шансов стать источниками новых штаммов коронавируса», — добавил Ризванов.