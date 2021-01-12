16:24 (мск), источник: Секрет Фирмы
Диснейленд в Калифорнии станет пунктом массовой вакцинации от коронавируса
Парк развлечений Диснейленд в Анахайме (Калифорния) станет одним из крупных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Всего в округе Ориндж, где расположен Диснейленд, планируется открыть пять точек массовой вакцинации, говорится в сообщении
Вакцинация в Калифорнии будет происходить поэтапно. В настоящее время препарат в Ориндже доступен жителям и работникам. При этом первыми вакцину получат сотрудники экстренных служб и люди старше 75 лет.
Предполагается, что центр вакцинации в Диснейленде заработает уже на этой неделе.
Диснейленды в разных странах мира последовательно закрывались с января 2020 года
Развлекательные парки приносили Disney около 37% выручки. Пандемия коронавируса вынудила корпорацию пересмотреть позиции не только касательно Диснейлендов. В октябре корпорация объявила о реорганизации — приоритетом стал
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 12 января в США зарегистрировано 22 619 053 случая коронавирусной инфекции, 376 283 человека умерли. В Калифорнии в общей сложности выявлен 2 758 021 случай коронавируса, в округе Ориндж зарегистрировано 191 004 случая коронавируса.