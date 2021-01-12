Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Чай? Кофе? Порисуем?В доме художника Магомеда Мурадова всегда большой выбор горячих напитков. Но дело не в гурманстве - с помощью кофе и чая он создает картины
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
45Кого мы потеряли в 2020 году
16:24 (мск), источник: Секрет Фирмы

Диснейленд в Калифорнии станет пунктом массовой вакцинации от коронавируса

Парк развлечений Диснейленд в Анахайме (Калифорния) станет одним из крупных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:57 (мск)Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020
Новость
ВОЗ оценила вероятность появления коллективной иммунизации в 2021 году

Всего в округе Ориндж, где расположен Диснейленд, планируется открыть пять точек массовой вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа. Они смогут ежедневно принимать тысячи человек.

Вакцинация в Калифорнии будет происходить поэтапно. В настоящее время препарат в Ориндже доступен жителям и работникам. При этом первыми вакцину получат сотрудники экстренных служб и люди старше 75 лет.

Предполагается, что центр вакцинации в Диснейленде заработает уже на этой неделе.

Диснейленды в разных странах мира последовательно закрывались с января 2020 года из-за распространения коронавируса. Позже им вновь разрешили открыться, но из-за многочисленных ограничений, в том числе по маскам и социальной дистанции, посещаемость парков развлечений рухнула.

В сентябре Disney объявила об увольнении 28 000 сотрудников из-за пандемии коронавируса. Оно коснулось сотрудников парков развлечений и предприятий торговли. В ноябре 2020 года сообщалось, что Disney готовится уволить ещё около 32 000 сотрудников из этой же сферы.

Развлекательные парки приносили Disney около 37% выручки. Пандемия коронавируса вынудила корпорацию пересмотреть позиции не только касательно Диснейлендов. В октябре корпорация объявила о реорганизации — приоритетом стал онлайн-стриминг, а не традиционные кинотеатры.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 12 января в США зарегистрировано 22 619 053 случая коронавирусной инфекции, 376 283 человека умерли. В Калифорнии в общей сложности выявлен 2 758 021 случай коронавируса, в округе Ориндж зарегистрировано 191 004 случая коронавируса.

Справка
Как менялись наши представления о коронавирусе за год пандемии11 января прошлого года к борьбе с таинственной инфекцией, вызвавшей вспышку неизвестной болезни в Ухане, наконец смогло подключиться мировое научное сообщество
Чего ждать от 2021 года? Экономические и «мистические» прогнозы
Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте
Стало известно, сколько молодежи в России живет с родителями
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
Суд в Перу признал Гейтса и Сороса «создателями» пандемии
Дорси и Цукерберг потеряли почти $5 млрд после блокировки Трампа
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов COVID факторе
В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии
Hi-Tech
Маск назвал Королева «великолепным» Признание в симпатии написано на русском языке
Горячие темы на Авто
Банановая республика. 495
СНЫ 363
Про Крым. Только конкретно. 328
Тоже есть- чего мне у вас спросить --- 240
Кино
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой Указ о присвоении Яне Габбасовой почетного звания подписал глава республики Башкортостан Радий Хабиров
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дети
Решетова жестко высказалась о воссоединении с Тимати ради сына Они вместе отдыхают в Дубае
Леди
Неузнаваемую Бузову в мини-платье спутали с Ксенией Бородиной Телеведущая показала фото на фоне слухов о тайной свадьбе
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь