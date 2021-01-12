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19:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянка побила мировой рекорд по плаванию подо льдом

Она проплыла по Байкалу без гидрокостюма 85 метров

40-летняя москвичка Екатерина Некрасова побила мировой рекорд среди женщин, проплыв без гидрокостюма в одном купальнике подо льдом озера Байкал 85 метров.

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Об этом на своей странице в соцсетях сообщил руководитель региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай. Он отметил, что в момент заплыва температура воздуха на улице составляла минус 22 градуса, а температура воды была всего плюс 0.02 градуса. Дистанцию в 85 метров рекордсменка преодолела за полторы минуты.

Сообщается, что предыдущий рекорд по плаванию подо льдом без защитного костюма среди женщин составлял 70 метров.

Теперь Екатерина планирует побить уже собственный рекорд и проплыть подо льдом дистанцию в 100 метров, причем сделать это она намерена уже в марте.

Екатерина Гура

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