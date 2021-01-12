Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза

Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов его семьи.
Летом Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики, пишет Forbes со ссылкой на знакомого Никиты и источник, близкий к вузу. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Его зачислили летом 2019 года, он учился на платной основе.
По данным с сайта образовательной программы, к концу года обучения у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10).
РБК направил запрос в НИУ ВШЭ.
В феврале 2019 года стало известно, что Алексей Мордашов готовится передать Никите и его брату Кириллу 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, чтобы обеспечить преемственность бизнеса.
Передача контроля состоялась через полгода. Братья владеют 65% через ООО «КН-Холдинг» (в нем у каждого из братьев по 50%). У Мордашова-старшего осталось 35% Nordgold.
Источник РБК сообщил, что доля в Nordgold останется у Никиты и Кирилла Мордашовых.
Также в 2019 году Мордашов-старший передал сыновьям часть своей доли в туроператоре TUI AG. Доля в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, которая в свою очередь подконтрольна «КН-Холдинг». Представитель Алексея Мордашова тогда пояснил, что цель изменений — обеспечить вхождение сыновей в бизнес.
Общая стоимость активов братьев оценивалась в 2019 году $3,5 млрд, сейчас Forbes дает оценку в $2,19 млрд у каждого из братьев.
Алексей Мордашов и семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2020 году в $16,8 млрд.