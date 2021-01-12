Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
20:03 (мск), источник: РБК

Сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из вуза

Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита ушел служить в армию, сообщил источник РБК, знакомый с сыном бизнесмена. Первым об этом написал Forbes со ссылкой на его знакомого и источника, близкого к вузу. Собеседник РБК уточнил, что в армию Никиту отправил отец, поскольку сын не хотел учиться.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов его семьи.

Летом Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики, пишет Forbes со ссылкой на знакомого Никиты и источник, близкий к вузу. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Его зачислили летом 2019 года, он учился на платной основе.

Читайте также
Российские миллиардеры потеряли 27,6 миллиарда долларов в этом году

По данным с сайта образовательной программы, к концу года обучения у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10).

РБК направил запрос в НИУ ВШЭ.

В феврале 2019 года стало известно, что Алексей Мордашов готовится передать Никите и его брату Кириллу 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, чтобы обеспечить преемственность бизнеса.

Передача контроля состоялась через полгода. Братья владеют 65% через ООО «КН-Холдинг» (в нем у каждого из братьев по 50%). У Мордашова-старшего осталось 35% Nordgold.

Источник РБК сообщил, что доля в Nordgold останется у Никиты и Кирилла Мордашовых.

Также в 2019 году Мордашов-старший передал сыновьям часть своей доли в туроператоре TUI AG. Доля в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, которая в свою очередь подконтрольна «КН-Холдинг». Представитель Алексея Мордашова тогда пояснил, что цель изменений — обеспечить вхождение сыновей в бизнес.

Общая стоимость активов братьев оценивалась в 2019 году $3,5 млрд, сейчас Forbes дает оценку в $2,19 млрд у каждого из братьев.

Алексей Мордашов и семья занимают четвертую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их состояние оценивалось в 2020 году в $16,8 млрд.

 Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов
Сын Лукашенко высказался об отце
Капитан из России опроверг причастность ко взрыву в Бейруте
ФБР заинтересовалось открыткой с фразой «Путин сделал это!»
В США умер «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон
После штормов в Британии на пляже появились древние корабли
Ликвидирована крупнейшая в мире торговая площадка даркнета
Власти усиливают давление на бизнес богатейшего человека Китая
Здоровье
Оральный секс включили в число онкогенных факторов Риск развития рака ротоглотки повышается, если начать заниматься им слишком рано или делать это слишком часто.
Hi-Tech
Смартфон определит COVID-19. Мы узнали, когда появится необычное приложение от «Сбера» Подробности о работе «предсказателя» коронавируса
Новости партнеров
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
Реакция Кремля на обещание Киева помешать опреснению воды в Крыму
Дети
С 1 апреля изменятся правила приема в первый класс Новшества ввело Минпросвещения РФ
Леди
Неузнаваемую Бузову в мини-платье спутали с Ксенией Бородиной Телеведущая показала фото на фоне слухов о тайной свадьбе
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь