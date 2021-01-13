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01:57 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о повторной госпитализации четверти пожилых мужчин с COVID-19

Пожилые мужчины после тяжело перенесенного COVID-19 в четверти случаев вновь попадают в больницу. Об этом говорят результаты исследования ученых из Мичиганского университета.

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Источник: РИА "Новости"

Они проанализировали больше 2 тыс. случаев с ветеранами США, которых госпитализировали с COVID-19. 95% из них были мужчины. В течение первых двух месяцев после выписки чуть более четверти пациентов госпитализировали снова, а 9% из них умерли. Чаще всего люди опять попадали в больницу из-за COVID-19 (почти треть случаев), сепсиса, пневмонии и сердечной недостаточности.

Авторы исследования сравнили вероятность повторной госпитализации для нескольких тысяч других ветеранов, которые лежали в тех же клиниках с пневмонией или сердечной недостаточностью. Оказалось, что в течение двух месяцев после выписки риск повторной госпитализации у таких пациентов был на несколько процентов выше, чем у ковидных. Но если брать первые полторы недели после выписки, результат другой.

«Частота повторной госпитализации или смерти (после COVID-19) была выше, чем при пневмонии или сердечной недостаточности, в течение первых 10 дней после выписки, что указывает на период повышенного риска клинического ухудшения. Наблюдение за общественным здоровьем или клинические испытания, посвященные исключительно стационарной смертности, могут существенно недооценивать бремя COVID-19», — подытожили авторы исследования.

Средний возраст участников исследования составил около 70 лет. Таким образом, экстраполировать полученные учеными из Мичиганского университета результаты можно в первую очередь на пожилых мужчин.

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