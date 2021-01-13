Представитель ВОЗ заявила, что в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев [заболеваемости] COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 000 случаев смерти», — отметила она.
Вуйнович добавила, что граждане, вакцинированные от коронавируса, должны продолжать соблюдать меры предосторожности, которые включают ношение масок.
«В текущей ситуации на индивидуальном уровне основные меры предосторожности должны соблюдаться даже вакцинированными людьми. Вакцинация учит организм, как успешно бороться с вирусом, не заболевая при этом. Однако нет 100% гарантии того, что человек не заболеет», — сказала Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель ВОЗ также напомнила, что пока нет сведений, как долго будет сохраняться полученная от вакцин защита и каков порог коллективного иммунитета к вирусу.
«Чтобы эффективно сдерживать эту пандемию, необходимо продолжить сокращение воздействия вируса, соблюдая меры безопасности, и поддерживать кампании вакцинации», — добавила Вуйнович.
Ранее сообщалось, что уже более 1,5 млн человек были вакцинированы российским препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сильных аллергических реакций не зафиксировано. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала во всех регионах России в середине декабря.