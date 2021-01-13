13:29 (мск), источник: ТАСС Наука
Коронавирус подавили с помощью компонента змеиного яда
Лучше всего себя в этом отношении проявил яд гадюк Никольского, которые обитают на
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ТАСС, 13 января. Биологи из России защитили культуру клеток человека от заражения коронавирусом нового типа с помощью ферментов из семейства фосфолипаз, которые входят в состав яда гадюк и других змей.
Статью с предварительными результатами их опытов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.
Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина обратили внимание, что в оболочке коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) есть жировые молекулы, которые по своей структуре похожи на те части клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2) — одного из ключевых ферментов яда гадюк и других змей.
Биологи решили выяснить, как эти белки будут взаимодействовать с частицами коронавируса и клетками, которые они заражают. Для этого исследователи извлекли молекулы PLA2 из яда нескольких видов гадюк, проанализировали их структуру и проследили, как те действуют на SARS-CoV-2.
Самым лучшим оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), которые обитают на
Доза фосфолипазы, которой было достаточно, чтобы подавить размножение коронавируса, не растворяла оболочки клеток и в целом не вызывала серьезных нарушений в их жизнедеятельности. Это оставляет надежду, что ферменты из яда гадюк Никольского и других змей можно будет использовать для создания лекарств, которые могли бы справляться с частицами SARS-CoV-2 в организме больных.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.