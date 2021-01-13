13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разгадан секрет многоножек, останавливающих поезда в Японии
Инциденты случаются со странной периодичностью.
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Примерно раз в восемь лет на железной дороге в Японии случается «многоножковый» коллапс.
Потоки насекомых Parafontaria laminata armigera, обитающих в лиственных лесах страны, оказываются на рельсах в том или ином месте пути. Поезд начинает скользить, и машинисты, как правило, вынуждены немедленно остановиться, а бесчисленные многоножки погибают. Задержки поездов бывают существенными и смещают график движения на несколько часов.
Разгадать секрет многоножковых нашествий пытаются давно. Ученые предполагали, что их может привлекать нагретый на солнце металл и отблески рельсов. Другие исследователи пытались связать «исход» многоножек с землетрясениями, которые в Японии случаются нередко.
Наконец японским экологам, ведущим наблюдения за странными циклами многоножек с 1972 года, удалось найти разгадку. Как оказалось, жизненный цикл Parafontaria laminata armigera составляет 8 лет. Уже само по себе это удивительно, так как до сих пор такой продолжительностью жизни среди насекомых могли похвастаться разве что цикады.
Примерно семь лет требуется многоножкам, чтобы преодолеть путь от яйца до взрослой особи, и еще год они существует как имаго.
Зрелости Parafontaria laminata достигают на седьмой год в
Статья ученых опубликована в Royal Society Open Science.
Анна Лысенко