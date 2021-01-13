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19:06 (мск), источник: Известия

Российские биологи нашли способ подавить коронавирус змеиным ядом

Группа российских ученых под руководством Юрия Уткина, заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН в Москве, нашли способ предотвратить заражение человека коронавирусной инфекцией, используя ферменты из семейства фосфолипаз, входящие в состав яда гадюк и многих других змей. Результаты их научных изысканий опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv.

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Источник: Известия

«Мы показали, что разные формы фосфолипазы А2, извлеченные из яда нескольких видов змей, могут предотвращать проникновение коронавируса в клетки, традиционно используемые в опытах с SARS-CoV-2. Результаты наших опытов указывают на то, что яды змей, особенно в их димерной форме, можно использовать для создания лекарств, атакующих оболочку вируса», — рассказали исследователи.

Это возможно благодаря тому, что в оболочке SARS-CoV-2 содержится набор жировых молекул, похожих по своему устройству на те части клеточной мембраны, на которые воздействуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2), входящие в состав яда гадюк и многих других змей.

В ходе исследования биологи извлекли молекулы PLA2 из яда нескольких видов гадюк, проанализировали их структуру и отследили их влияние на вирус SARS-CoV-2.

Все формы змеиного яда в той или иной степени показали свою эффективность в подавлении размножения вируса. но только в случае фосфолипаз, состоящих из двух звеньев, эта эффективность оказалась высокой.

Наиболее действенным против коронавируса оказался яд гадюк Никольского — змей, обитающих на юго-западе России и на территории Украины и Румынии. Их ферменты не только подавляли распространение вируса, но и активно уничтожали вирусные частицы, присутствовавшие в питательной среде, а также мешали им соединяться с рецепторами на поверхности клеток.

Важно, что фосфолипазы при этом не растворяли оболочки клеток и в целом не вызывали серьезных нарушений в их жизнедеятельности.

Полученные результаты позволяют надеяться, что яд гадюк Никольского и других змей может послужить основой для создания лекарств, уничтожающих частицы SARS-CoV-2 в организме больных.

Накануне стало известно, что ученые из США обнаружили, что экстракт однолетней полыни может подавлять ряд вирусов, в том числе и коронавирус. В случае успешных клинических исследований можно получить недорогое и безопасное лекарство от COVID-19. Растение распространено по всему миру, в том числе и в России.

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