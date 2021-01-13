Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
45Кого мы потеряли в 2020 году
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
15:35 (мск), источник: Известия

Старый Новый год: россияне отметят праздник в ночь на 14 января

Россияне отметят Старый Новый год в ночь на 14 января. В России этот неофициальный праздник появился после перехода с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю). Старый Новый год связан со множеством древних традиций и примет. Подробности читайте в материале «Известий».

Источник: РИА "Новости"

История Старого Нового года

Название праздника Старый Новый год может стать пыткой для изучающих русский язык иностранцев. Но, если разобраться, всё проще, чем кажется.

Новость
Дед Мороз из ваты и стеклянные звезды. Как наряжали елки в СССР

В России со времен Петра I Новый год отмечали 1 января по юлианскому календарю, так называемому старому стилю. Однако в 1918 году благодаря декрету Совета Народных Комиссаров летоисчисление в большевистской России перешло на григорианский календарь — новый стиль. Фактически в 1918 году праздник и появился на свет.

В итоге 1 января по старому стилю сместилось на 14 января по новому. Из-за расхождения календарей и появились два Новых года. Старый Новый год не стал официальным праздником, хотя и крепко сохранился в народной памяти.

Кстати, отмечают похожие праздники не только в странах бывшего СССР, но и в Сербии, а также в Греции, Черногории, Тунисе, Алжире и других государствах. Все они связаны с переходами на разные календари.

Приметы праздника

Старый Новый год славится своими приметами. Считается, что если в канун Старого Нового года надеть новую красивую одежду светлых тонов, то грядущий год будет удачным.

Новость
7 способов вернуться к жизни после праздников

В ночь на 14 января наши предки загадывали самые сокровенные желания и верили, что они сбудутся.

13 января люди не ели рыбу и птицу, так как боялись, что счастье покинет дом. В современном мире Старый Новый год — это хороший повод навестить друзей и родственников и подарить им угощение.

14 января было нельзя давать в долг и брать деньги взаймы, чтобы не отпугнуть финансовую удачу. Перефразируя народную мудрость на современный язык, в этот день не стоит оформлять кредиты и брать ипотеку. Кстати, мелочь 14 января тоже не стоит пересчитывать, чтобы год не был безденежным.

Одна из примет гласит, что год сложится удачно, если первым гостем в доме на Васильев день (14 января) будет мужчина. Многие влюбленные пары стремились пожениться именно в этот день. Считалось, что молодоженов ожидает счастливая жизнь.

Старый Новый год всегда считался отличным поводом уладить затянувшиеся конфликты и помириться. Люди просили прощения, в котором запрещалось отказывать в этот день.

Суеверия бесполезны?

Заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала «Известиям», что суеверия издревле помогали людям чувствовать, что можно влиять на жизнь в благоприятном, желаемом для них направлении.

Новость
Как правильно вызвать дождь

Наиболее популярные суеверия касались урожая, финансового достатка, мира в семье. «Некоторые из суеверий устроены по принципу подобия. Ты делаешь какое-то действие в Новый год, например надеваешь новую одежду, и ожидаешь, что оно перенесет свой эффект на весь год», — сказала психолог.

В то же время некоторые суеверия возникали по рациональным причинам. Широко известная примета про то, что рассыпать соль к ссоре, уходит корнями к временам, когда соль стоила очень дорого, но потом утратила свой смысл.

Несмотря на то что суеверия — это элемент магического мышления, следование им помогает снимать тревогу перед будущим и дает ощущение управления жизнью, заключила Кисельникова.

Век спустя

Интересно, что Старый Новый год не всегда будет отмечаться 14 января. Разница между григорианским и юлианским календарями растет каждые 100 лет. Сейчас она составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 года составит 14. Следовательно, после встречи 2101-го нового года Старый Новый год россияне отметят уже 15 января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Тема дня: как Мурманск встретил первый рассвет
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Рубль назвали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Спецназ НАТО высадился на корабль России в Средиземном море
Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане
Австралиец вырастил тыкву весом 867 кг
В Москве заледенела Останкинская башня (фото)
Назван самый подорожавший в России продукт за год
Hi-Tech
Как получить бесплатное электричество (мы нашли четыре способа) Несколько простых способов получить бесплатное электричество в домашних условиях
Горячие темы на Авто
Бензин опять подорожал 467
СНЫ 382
Тоже есть- чего мне у вас спросить --- 241
Ужасное дтп на Новой Риге с 4 военными автобусами 150
Новости партнеров
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
Популярные темы на «Детях»
Фотоуроки: обсуждение фотографий 178
Зачем я это прочитала 128
Новая работа 116
Пара вопросов на тему родов 88
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
Девушку выгнали из бассейна из-за фигуры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь