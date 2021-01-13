Путин призвал переходить к массовой вакцинации россиян от COVID-19 со следующей недели

«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр) Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — добавил Путин.