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15:14 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал переходить к массовой вакцинации россиян от COVID-19 со следующей недели

ТАСС, 13 января. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19 со следующей недели.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр) Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — сказал глава государства на совещании с членами правительства России.

«Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — добавил Путин.

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