16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец спас двух оленей необычным способом (видео)
Животные запутались во время драки.
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В Сети массово делятся видео, на котором американец спас двух оленей, выстрелив им в рога из пистолета.
Один из охотников в Канзасе заметил в лесу округа Джексон двух самцов оленей, которые во время драки так сцепились рогами, что застряли. Когда один олень пытался идти, то тащил и второго. Периодически то одно, то другое животное падало.
Охотник позвонил в местное управление по вопросам охоты, и на место выехали специалисты. Один из старших сотрудников по имени Джефф Клоузер набросил на головы животных покрывало, чтобы они перестали двигаться, а затем удивительно метко выстрелил из пистолета в рога.
Кусок рога отломился, и олени оказались на свободе. Животные не пострадали, хотя и испугались выстрела.
Анна Лысенко