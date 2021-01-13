17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Сиднея показали новорожденного морского котика (видео)
У него пока нет имени
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Сотрудники зоопарка Таронга в австралийском Сиднее опубликовали в соцсетях видео с новорожденным новозеландским морским котиком. Малыш появился на свет 21 декабря. Он стал первым детенышем у молодой мамы по имени Кеке и первым морским котиком, родившимся в зоопарке за последние двадцать лет.
Морские котики не умеют плавать с рождения, а потому в ближайшее время Кеке начнет давать ему уроки. И пока малыш не научится самостоятельно плавать, они с мамой будут жить в отдельном помещении под присмотром специалистов.
Сотрудники зоопарка уточнили, что и мама, и малыш чувствуют себя превосходно. А совсем скоро маленькому морскому котику начнут выбирать подходящее имя.
Екатерина Гура