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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Сиднея показали новорожденного морского котика (видео)

У него пока нет имени

Сотрудники зоопарка Таронга в австралийском Сиднее опубликовали в соцсетях видео с новорожденным новозеландским морским котиком. Малыш появился на свет 21 декабря. Он стал первым детенышем у молодой мамы по имени Кеке и первым морским котиком, родившимся в зоопарке за последние двадцать лет.

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Морские котики не умеют плавать с рождения, а потому в ближайшее время Кеке начнет давать ему уроки. И пока малыш не научится самостоятельно плавать, они с мамой будут жить в отдельном помещении под присмотром специалистов.

Сотрудники зоопарка уточнили, что и мама, и малыш чувствуют себя превосходно. А совсем скоро маленькому морскому котику начнут выбирать подходящее имя.

Екатерина Гура

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