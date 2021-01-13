«Бразильский вирус»: новая мутация — угроза иммунитету

Предварительный генетический анализ показал наличие в РНК привезенного из штата Амазонас вируса полтора десятка мутаций. По меньшей мере три из них встречались ученым и раньше — в том числе та, что печально известна под кодовым названием N501Y (замена аминокислоты аспарагин на тирозин в 501-й позиции спайк-белка).
Ровно такая же мутация ранее была обнаружена у пациентов в Великобритании и Южной Африке.
Судя по всему, измененная форма белка облегчает вирусу доступ в клетку, за счет чего инфекция распространяется значительно быстрее — хотя у ученых нет доказательств того, что мутировавший вирус вызывает более тяжелое заболевание.
Мария ван Керкхове, отвечающая в ВОЗ за борьбу с пандемией Covid-19, призвала власти всех стран к бдительности, так как новая мутация, которую ученые между собой уже называют «бразильским штаммом», скорее всего, также трудно поддается сдерживанию.
Особые опасения у экспертов вызывает тот факт, что изменения на этом участке генома, кажется, не связаны между собой — то есть во всех трех случаях (в Британии, Бразилии и ЮАР) одна и та же мутация произошла независимо.
Есть у «бразильской» разновидности вируса и еще одна опасная мутация — E484K.
По данным команды исследователей Вашингтонского университета, она может существенно снизить эффективность иммунного ответа, поскольку с этой версией вируса значительно хуже справляются антитела переболевших пациентов.
Впрочем, эксперименты американские ученые проводили в пробирке, а написанная ими статья пока не прошла экспертную оценку.
Ученые дополнительно подчеркивают, что информации о новом вирусе пока крайне мало, идут интенсивные исследования. «Бразильский штамм» был обнаружен в ходе рутинной проверки анализов всех прибывающих в Японию.