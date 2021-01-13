19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Программист из США может потерять $240 миллионов из-за пароля на жестком диске
У него осталось только две попытки, чтобы разблокировать ключи к электронному кошельку.
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Программист из
Дело в том, что еще десять лет назад заказчик рассчитался с Томасом за работу криптовалютой — программист получил 7002 биткоина, что на сегодняшний день равняется примерно 240 миллионам долларов, пишет The Guardian.
Криптовалюту Томас положил на электронный кошелек, ключи к которому он хранил на накопителе IronKey. Вот только пароли к жесткому диску программист начисто забыл. Он уже использовал восемь из десяти возможных попыток, и если он не вспомнит комбинацию с двух оставшихся попыток, то IronKey автоматически зашифрует все свое содержимое и доступ к деньгам будет утерян навсегда.
Эксперт по
Кстати, по данным аналитической компании Chainalysis, около 20% из существующих 18,5 миллионов биткоинов хранятся как раз на потерянных или заблокированных кошельках. В долларах эта сумма составляет почти 140 миллиардов.
Екатерина Гура