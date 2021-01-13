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19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Программист из США может потерять $240 миллионов из-за пароля на жестком диске

У него осталось только две попытки, чтобы разблокировать ключи к электронному кошельку.

Источник: Reuters

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас оказался в крайне затруднительном положении: у него есть только две попытки, чтобы стать миллионером или самым большим неудачником на Земле.

Дело в том, что еще десять лет назад заказчик рассчитался с Томасом за работу криптовалютой — программист получил 7002 биткоина, что на сегодняшний день равняется примерно 240 миллионам долларов, пишет The Guardian.

Криптовалюту Томас положил на электронный кошелек, ключи к которому он хранил на накопителе IronKey. Вот только пароли к жесткому диску программист начисто забыл. Он уже использовал восемь из десяти возможных попыток, и если он не вспомнит комбинацию с двух оставшихся попыток, то IronKey автоматически зашифрует все свое содержимое и доступ к деньгам будет утерян навсегда.

Эксперт по интернет-безопасности Алекс Стамос узнав о тяжелом положении Стефана, уже предложил ему свои услуги. За полгода и 10 процентов от суммы кошелька он поможет коллеге взломать жесткий диск. Согласился ли Томас на это предложение — пока неизвестно.

Кстати, по данным аналитической компании Chainalysis, около 20% из существующих 18,5 миллионов биткоинов хранятся как раз на потерянных или заблокированных кошельках. В долларах эта сумма составляет почти 140 миллиардов.

Екатерина Гура

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