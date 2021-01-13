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22:25 (мск), источник: Известия

Американские ученые нашли еще два новых штамма COVID-19

В штате Огайо (США) ученые нашли два новых штамма COVID-19, которые сформировались в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в публикации медцентра Университета штата Огайо в Facebook.

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Источник: Агентство «Москва»

По сообщениям американских ученых, один из штаммов является аналогичным обнаруженному в Великобритании. Кроме того, замечено развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Первый штамм исследователи из США выявили у пациента из Огайо. В настоящее время нельзя судить, насколько он распространен.

Второй вариант с тремя мутациями в наблюдаемый трехнедельный период конца декабря 2020 года — начала января 2021 года превалировал в городе Колумбус, где его и нашли. Ученые полагают, что второй штамм является более заразным, чем ранее известные виды COVID-19.

По мнению исследователей из США, обнаружение новых штаммов в Соединенных Штатах подтверждает вероятность появления различных разновидностей вируса по всему миру.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай британского штамма.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

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