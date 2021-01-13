Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
22:19 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий

ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Второй год пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение высказал в среду в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
22:25 (мск)Американские ученые нашли еще два новых штамма COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]», — констатировал он.

Райан обратил внимание на тот факт, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов.

При этом на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на регион Европы — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

В Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм», подчеркнул Райан, отметив «комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах». Это, в частности, скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона.

Новость
«Бразильский вирус»: новая мутация — угроза иммунитету

Кроме того, в некоторых государствах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса, которые, «безусловно, способствуют передаче» инфекции.

Таким образом, сейчас действуют те же «драйверы» распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, констатировал директор ВОЗ.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter, что после праздничного периода «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше». «Однако хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей [вируса]», — заключила она.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Палата представителей согласовала процедуру по импичменту Трампа
Выявлен «бразильский ковид»: новая мутация — угроза иммунитету
В Сочи побит температурный рекорд
Мама первоклассника показала его личные заметки в дневнике
В Москве заледенела Останкинская башня (фото)
Американец забыл пароль от хранилища биткоинов на $240 миллионов
Здоровье
В России госпитализировали 13-летнюю девочку весом 14 килограммов Истощение связано с родовой травмой.
Авто
Первая распродажа этого года в самом разгаре AliExpress делится новыми неожиданными и весьма полезными решениями. Авто Mail.ru представляет подборку товаров для дома и автомобиля, которые сделают жизнь проще и безопаснее
Кино
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску Актер признал, что совершил ошибку
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь