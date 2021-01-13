В ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем предыдущий

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]», — констатировал он.
Райан обратил внимание на тот факт, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика». За последнюю неделю в мире было зарегистрировано около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тыс. летальных исходов.
При этом на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на регион Европы — более трети. Рост заболеваемости зарегистрирован также в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
В Северном полушарии наблюдается пандемический «идеальный шторм», подчеркнул Райан, отметив «комбинацию факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах». Это, в частности, скопление людей внутри помещений в условиях холодного сезона.
Кроме того, в некоторых государствах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса, которые, «безусловно, способствуют передаче» инфекции.
Таким образом, сейчас действуют те же «драйверы» распространения вируса, что и в прошлом году, но к ним добавились новые, констатировал директор ВОЗ.
В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter, что после праздничного периода «ситуация в некоторых странах ухудшится, прежде чем она станет лучше». «Однако хорошая новость состоит в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь установить контроль над передачей [вируса]», — заключила она.