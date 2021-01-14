01:23 (мск), источник: Известия
ФНС раскрыла число несовершеннолетних самозанятых в России
С июля 2020 года по январь 2021-го самозанятыми зарегистрировались более 16 тыс. россиян в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом «Известиям» сообщили в ФНС.
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Большинство из них (порядка 80%) не указали свой вид деятельности — сегодня это делать не обязательно.
А среди тех, кто поделился с государством такой информацией, чаще всего встречаются представители
География регистрации молодых предпринимателей пока не очень разнообразная: по данным налоговой, большинство из них сконцентрировано в столицах — Москве и
При этом несовершеннолетним бизнесменам государство предлагает дополнительную льготу — с 2021 года налоговый вычет для них составит 22 тыс. рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что подобные инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме послаблений и гарантий впоследствии «многократно окупаются».