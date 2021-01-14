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01:23 (мск), источник: Известия

ФНС раскрыла число несовершеннолетних самозанятых в России

С июля 2020 года по январь 2021-го самозанятыми зарегистрировались более 16 тыс. россиян в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом «Известиям» сообщили в ФНС.

Источник: РИА "Новости"

Большинство из них (порядка 80%) не указали свой вид деятельности — сегодня это делать не обязательно.

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А среди тех, кто поделился с государством такой информацией, чаще всего встречаются представители IT-сферы, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг. Кроме того, многие несовершеннолетние самозанятые работают в сфере общепита, фото и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства и занимаются репетиторством.

География регистрации молодых предпринимателей пока не очень разнообразная: по данным налоговой, большинство из них сконцентрировано в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, Московской и Свердловской областях.

При этом несовершеннолетним бизнесменам государство предлагает дополнительную льготу — с 2021 года налоговый вычет для них составит 22 тыс. рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что подобные инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме послаблений и гарантий впоследствии «многократно окупаются».

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