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11:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые заявили, что 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

Это возможно при условии сохранения нынешних показателей.

По предварительным прогнозам, 2021 год будет короче минувшего года в связи с ускорением вращения Земли, передает РИА Новости.

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Об этом корреспондентам агентства сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за ускорения вращения Земли в 2020 году было зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений, а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды.

Представители института подтвердили данную информацию, а также отметили, что 2021 год может оказаться еще короче. Это возможно при условии сохранения нынешних показателей.

Ранее специалисты из Кардиффского университета заявили, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период.

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