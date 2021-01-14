11:38 (мск), источник: Аргументы и факты
Ученые заявили, что 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли
Это возможно при условии сохранения нынешних показателей.
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По предварительным прогнозам, 2021 год будет короче минувшего года в связи с ускорением вращения Земли, передает РИА Новости.
Об этом корреспондентам агентства сообщили во Всероссийском
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что
Представители института подтвердили данную информацию, а также отметили, что 2021 год может оказаться еще короче. Это возможно при условии сохранения нынешних показателей.
Ранее специалисты из Кардиффского университета заявили, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период.