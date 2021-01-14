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07:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Делегация ВОЗ прибыла в Ухань для расследования пандемии

Исследовательская группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань для выяснения происхождения COVID-19, сообщает AP. Команда из 10 человек была одобрена правительством главы КНР Си Цзиньпина после нескольких месяцев дипломатических споров.

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Источник: AP 2020

В состав группы ВОЗ входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Ученые подозревают, что вирус перешел к людям от летучих мышей или других животных на юго-западе Китая.

Согласно опубликованной ВОЗ программе, у учены нет планов оценивать, могла ли быть случайная утечка коронавируса в Уханьской лаборатории, как утверждали некоторые политики.

Агентство пишет, что единичный визит ученых вряд ли подтвердит происхождение вируса, поскольку после выявления животного происхождения вспышки требуются многолетние исследования, в том числе взятие образцов животных, генетический анализ и эпидемиологические исследования.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире выявили 92,3 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 1,9 млн человек c COVID-19, вылечились — 50,9 млн.

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