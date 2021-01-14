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11:18 (мск), источник: Life.ru

В 2021 году россияне хотят зарабатывать почти на 70 тысяч больше, чем россиянки

Самые большие запросы по финансам — у жителей столичного региона.

Источник: Reuters
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Жители России после праздников рассказали о желаемой зарплате в новом году. В среднем мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей, а женщины выразили желание получать всего 120 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на результат опроса сервиса «Работа.ру» сообщает RT.

Кроме того, уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

Если оценивать по остальным регионам, то 7% россиян хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в следующем году. От 30 тысяч до 49 тысяч рублей надеются получать 18% опрошенных. Больше всего респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 тысяч до 69 тысяч рублей.

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