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11:04 (мск), источник: Life.ru

Российские водители перестали слушать шансон

Автолюбители признались, что музыка помогает расслабиться и стать увереннее.

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Практически 90% россиян регулярно включают музыку в автомобилях и слушают её большую часть пути. Об этом говорится в исследовании «Сберавто» и стримингового аудиосервиса «Сберзвук», результаты которого приводят «Известия».

Выяснилось, что регулярно включают музыку 89% опрошенных и лишь 3% предпочитают ехать в тишине. Ещё 3% слушают музыкальные композиции, когда отправляются в дальние путешествия, а 5% любят аудиокниги и подкасты.

Не мешает музыка 83% автолюбителей, 9% она помогает расслабиться, а 7% россиян заявили, что песни придают им уверенность за рулём.

Из музыкальных жанров лидируют попса, рэп и электронная музыка, а вот рок-композиций и шансона среди лидеров не оказалось.

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