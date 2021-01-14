11:04 (мск), источник: Life.ru
Российские водители перестали слушать шансон
Автолюбители признались, что музыка помогает расслабиться и стать увереннее.
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Практически 90% россиян регулярно включают музыку в автомобилях и слушают её большую часть пути. Об этом говорится в исследовании «Сберавто» и стримингового аудиосервиса «Сберзвук», результаты которого приводят «Известия».
Выяснилось, что регулярно включают музыку 89% опрошенных и лишь 3% предпочитают ехать в тишине. Ещё 3% слушают музыкальные композиции, когда отправляются в дальние путешествия, а 5% любят аудиокниги и подкасты.
Не мешает музыка 83% автолюбителей, 9% она помогает расслабиться, а 7% россиян заявили, что песни придают им уверенность за рулём.
Из музыкальных жанров лидируют попса, рэп и электронная музыка, а вот