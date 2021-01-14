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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый необычный памятник в России

Россияне называли самым необычным памятником страны скульптуру тувинской письменности, расположенную в музее-заповеднике «Белдир-Кежии».

Источник: Russia.travel

Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного сервисом «Туту.ру». Итоги исследования поступили в редакцию «Ленты.ру»,

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Согласно данным аналитиков, возведенный в Туве памятник выбрали своим фаворитом 21,99 процента голосовавших россиян. С небольшим отрывом на втором месте оказалась скульптура «Свидание» в Курске (21,21 процента), а замкнул тройку лидеров установленный в городе Ноябрьске «Комар — хранитель Сибири» (14,21 процента).

Помимо них, в рейтинг необычных монументов вошли «Йошкин кот» в Йошкар-Оле (11,29 процента), «Терминатор» в Глазове (7,03 процента), памятник дворнику в Якутске (6,17), реактивному поезду в Твери (6,01), первокласснику в Ростове-на-Дону (5,63), скульптура «Динозавр» в городе Опочка (4,45), а также «Золотая Корона “Йорял”» в Элисте (2,02).

Как отметили организаторы конкурса, всего в опросе приняли участие более 143 тысяч россиян.

В декабре 2020 года в городе Дно Псковской области, который два раза признавали самым матерящимся в соцсетях городом России, появился памятник собаке. Скульптуру установили в честь героини стихотворения «Багаж», написанного поэтом Самуилом Маршаком.

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