11:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Назван самый необычный памятник в России
Россияне называли самым необычным памятником страны скульптуру тувинской письменности, расположенную в
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Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного сервисом «Туту.ру». Итоги исследования поступили в редакцию «Ленты.ру»,
Согласно данным аналитиков, возведенный в Туве памятник выбрали своим фаворитом 21,99 процента голосовавших россиян. С небольшим отрывом на втором месте оказалась скульптура «Свидание» в Курске (21,21 процента), а замкнул тройку лидеров установленный в городе Ноябрьске «Комар — хранитель Сибири» (14,21 процента).
Помимо них, в рейтинг необычных монументов вошли «Йошкин кот» в
Как отметили организаторы конкурса, всего в опросе приняли участие более 143 тысяч россиян.
В декабре 2020 года в городе Дно Псковской области, который два раза признавали самым матерящимся в соцсетях городом России, появился памятник собаке. Скульптуру установили в честь героини стихотворения «Багаж», написанного поэтом Самуилом Маршаком.