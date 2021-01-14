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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Опальному схимонаху Сергию стало плохо в СИЗО

Отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) стало плохо в СИЗО, ему вызвали скорую. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, у священнослужителя понизился уровень глюкозы — он якобы отказался от еды в знак протеста.

При этом ранее ФСИН опровергала голодовку опального схимонаха. Сообщалось, что на самом деле он соблюдает пост. Сам Сергий 30 декабря объяснял, что намерен поститься в течение пяти-десяти суток.

Отца Сергия задержал спецназ в ночь на 29 декабря. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Признать вину он отказался.

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