Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 январяОбразование Московской области, празднование Старого Нового года и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
12:51 (мск), источник: ТАСС Наука

Древнейший наскальный рисунок нашли в Индонезии

Ему более 45,5 тыс. лет.

Источник: M. Aubert, Griffith University

СИНГАПУР, 14 января. /ТАСС/. На индонезийском острове Сулавеси археологи нашли древнейший из известных наскальных рисунков. Он изображал кабана в натуральную величину. Возраст рисунка — около 45,5 тыс. лет, пишут ученые в Science Advances.

Изображение нашли в одной из известняковых пещер. Размер рисунка — примерно 136 на 54 см, материалом для него послужила темно-красная охра.
Источник: M. Aubert, Griffith University

Кроме кабана на стене пещеры частично сохранились еще два изображения свиней того же вида. Ученые предполагают, что древние художники нарисовали целебесских свиней (Sus celebensis) — эндемичных для Сулавеси диких животных, которые обитают на острове до сих пор.

Ранее старейшим из известных наскальных рисунков считалось изображение, также обнаруженное на Сулавеси. На нем запечатлены фигуры полулюдей-полуживотных в процессе охоты. По данным исследователей, ему около 44 тыс. лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Найдены новые "мишени" для лекарств против коронавируса
Почему нужно измерять давление на обеих руках
Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех клиник
На плохом счету: за что могут заблокировать карты россиян
В России хотят ужесточить контроль за арендой квартир
Гидрометцентр пообещал россиянам погодный «букет неприятностей»
Аномальная метель в Москве: как это было (фото)
В Австралии могут убить пересекшего океан американского голубя
Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России
Здоровье
Медсестра из красной зоны рассказала о ночных кошмарах и умирающих пациентах Она не может сдерживать слезы.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Собянин принял новые решения по вакцинации в Москве
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
Бензин опять подорожал 540
СНЫ 386
О приятном. 160
Ужасное дтп на Новой Риге с 4 военными автобусами 153
Кино
Ирина Апексимова отметила 55-летие С юбилеем актрису поздравил мэр Москвы Сергей Собянин
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
10-летняя калужанка стала самой красивой девочкой в России Девочка украсит обложку журнала (фото)
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь