12:51 (мск), источник: ТАСС Наука
Древнейший наскальный рисунок нашли в Индонезии
Ему более 45,5 тыс. лет.
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СИНГАПУР, 14 января. /ТАСС/. На индонезийском острове Сулавеси археологи нашли древнейший из известных наскальных рисунков. Он изображал кабана в натуральную величину. Возраст рисунка — около 45,5 тыс. лет, пишут ученые в Science Advances.
Кроме кабана на стене пещеры частично сохранились еще два изображения свиней того же вида. Ученые предполагают, что древние художники нарисовали целебесских свиней (Sus celebensis) — эндемичных для Сулавеси диких животных, которые обитают на острове до сих пор.
Ранее старейшим из известных наскальных рисунков считалось изображение, также обнаруженное на Сулавеси. На нем запечатлены фигуры