Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 январяОбразование Московской области, празднование Старого Нового года и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин заявил о переломном моменте пандемии

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его мнению, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, а разработанная российская вакцина быстрее поможет отечественной экономике восстановиться.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдет значительно быстрее», — сказал Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Глава правительства выразил надежду, что с началом масштабной вакцинации и выработки коллективного иммунитета исчезнут опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю. Он также напомнил, что для поддержки экономики, пострадавшей от последствий ограничений, власти разработали общенациональный план ее восстановления. «Его цель — вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», — добавил он. По его словам, план одобрен и будет уточнен с учетом окончательных итогов прошлого года.

Массовая вакцинация начнется в России с понедельника, 18 января. Такое распоряжение отдал президент Владимир Путин. По оценкам экспертов, сейчас массовая вакцинация не доступна в 50 из 85 российских регионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вакцинация в ЕС приняла неожиданный оборот
1 погибший и 12 обмороженных - страшный Новый год в снежном плену
Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех клиник
На плохом счету: за что могут заблокировать карты россиян
В России хотят ужесточить контроль за арендой квартир
Гидрометцентр пообещал россиянам погодный «букет неприятностей»
Аномальная метель в Москве: как это было (фото)
В Австралии могут убить пересекшего океан американского голубя
Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Собянин принял новые решения по вакцинации в Москве
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Бренды Lada и Dacia объединяются Обе марки получат единую платформу и серьезно сократят модельный ряд
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Уволили на съемках: 5 актеров, которых прогнали
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь