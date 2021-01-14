Скончался Борис Грачевский

Российский кинорежиссер, сценарист и художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский попал в больницу еще 27 декабря. Спустя 2 дня его перевели в реанимацию, а 7 января подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно дышать он практически не мог.
11 января он пришел в себя, но его состояние стало резко ухудшаться. Грачевского перевели в другую реанимацию, где подключили к аппарату ЭКМО, который позволяет насыщать организм кислородом через кровь. Тогда же его ввели в состояние медикаментозной комы.
Свою карьеру Борис Грачевский начал с должности администратора и директора съемочной группы. Работал на съемках картин Василия Шукшина, Александра Роу и Марка Донского. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом он основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», который и стал его главным детищем.
Грачевский написал 11 сценариев для киножурнала, сыграл в нем несколько ролей, а также принимал участие как режиссер-постановщик.
Он также основал свой авторский проект «Социальная реклама» и снял несколько документальных и художественных фильмов. С 2017 года Борис Грачевский был членом жюри детского КВН на телеканале «Карусель» и принимал участие в различных ТВ-проектах.
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