00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 января
Всемирный день The Beatles, венчание на царство Ивана IV и другие события этого дня в истории.
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После убийства сторонниками республиканского строя пожизненного диктатора Рима Гая Юлия Цезаря, власть перешла к трем военачальникам — Октавиану, Антонию и Лепиду. Они развязали гражданскую войну.
Триумфально закончив многолетнюю войну, Гай Октавиан вернулся в Рим. Помня горький опыт Цезаря, он передал управленческие полномочия сенату.
Сенат в свою очередь провозгласил Октавиана цезарем, и ему был присвоен титул Августа, что в переводе с латыни означает «божественный». Это произошло 16 января 27 года до нашей эры.
16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство первого русского царя Ивана IV Васильевича, позднее прозванного Грозным. На тот момент ему было 16 лет.
По случаю восшествия на престол Ивана IV был составлен Чин венчания на царство — официальный акт, определявший порядок наделения властью правителя страны.
Царское венчание стало для России важным политическим событием. Титул царя означал самодержавный характер власти его обладателя и позволял России занять существенно другую позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. До 1547 года русские правители титуловались великими князьями, а это, согласно западной иерархии, было равнозначно принцу или великому герцогу. Титул царя уравнивал главу Русского государства по титулатуре с западными монархами, так как он соответствовал латинским титулам императора и короля.
С 1 июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. А 16 января 1920 года была принята 18-я поправка к Конституции США. Закон лишал лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным.
Против ратификации «сухого закона» выступили штаты Коннектикут, Иллинойс,
На борьбу с нарушителями было потрачено более 12 миллионов долларов. Отмена «сухого закона» произошла 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки.
С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата была выбрана не случайно — в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.
Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории ливерпульской четверки: в этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском
В этот день в 1963 году Никита Хрущев сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия разрушительной силы — водородной бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер.
Разработка и испытание изделия имели целью демонстрацию силы в тот неспокойный период на международной арене.
Кстати, участие в разработке сверхмощного заряда стало особой вехой в биографии советского физика А. Д. Сахарова.
16 января 1934 года в Москве родился советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР Василий Лановой.
В начале 1960-х годов Лановой стал популярным среди зрителей всего СССР благодаря роли капитана Грея в «Алых парусах» и эпизодической роли в картине «Полосатый рейс».
Одной из любимых для актера стала роль Анатоля Курагина в эпопее «Война и мир». Другими крупными работами Ланового стали роли в фильмах: «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» и многих других.