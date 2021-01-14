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17:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: болезнь дает иммунитет на 5 месяцев

Ученые в Британии установили, что после болезни организм человека сохраняет иммунитет по меньшей мере в течение пяти месяцев.

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Источник: Reuters

Исследования, проведенные британской организацией по изучению общественного здоровья, показали, что у людей, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется по меньшей мере на протяжении пяти месяцев. При этом вероятность повторного заражения на 83% ниже, чем риск заболеть впервые.

Впрочем, точный период времени, в течение которого организм человека, сохраняет иммунитет, остается неустановленным.

В исследовании, которое проводилось с июня по ноябрь прошлого года, отслеживались данные 6614 сотрудников британской системы здравоохранения, заболевших коронавирусом. Из этого числа пациентов повторное заражение было отмечено только у 44-х.

Ученые подчеркивают, что, хотя подобная статистика и выглядит обнадеживающе, заболевший повторно может быть так же заразен, как и заболевший в первый раз. «Если вы думаете, что уже перенесли заболевание и теперь защищены, это значит, что вероятность развития тяжелой болезни у вас очень невелика, — объясняет одна из авторов исследования Сьюзан Хопкинс. — Но все равно существует риск, что вы получите инфекцию и передадите ее другим».

Власти Британии обращают внимание, что на фоне этих выводов оставаться дома должны абсолютно все.

У переболевших Covid-19 не должно быть иллюзий, что они сами вне опасности и не могут представлять угрозу для окружающих.

Тем более, что присутствие иммунитета в течение пяти месяцев означает, что люди, которые перенесли Covid-19 во время первой волны пандемии весной прошлого года, сейчас могут быть снова подвержены риску.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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