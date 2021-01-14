18:09 (мск), источник: ТАСС
Лечащий врач Берлускони сообщил об ухудшении состояния здоровья политика
РИМ, 14 января. /ТАСС/. Альберто Дзангрилло, лечащий врач бывшего
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«Я запросил госпитализацию в Монако, потому что не считал целесообразным его возвращение в Италию, — приводит его слова ANSA. — В понедельник я срочно отправился на юг Франции, где временно живет Берлускони, в связи с ухудшением [состояния его здоровья]». Речь идет о проблемах с сердцем.
Несколько лет назад
Ранее в четверг канал Rai News 24 сообщил, что 84-летний политик госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако для проведения плановой проверки.
Осенью прошлого года Берлускони, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» и евродепутат, переболел коронавирусной инфекцией. Диагноз поставили 2 сентября 2020 года, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политик был выписан. Сам Берлускони признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь «адской».