Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 январяОбразование Московской области, празднование Старого Нового года и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
12Последствия снегопада в Москве
18:09 (мск), источник: ТАСС

Лечащий врач Берлускони сообщил об ухудшении состояния здоровья политика

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Альберто Дзангрилло, лечащий врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, запросил госпитализацию политика в Монако в связи с ухудшением состояния его здоровья. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA.

Источник: AP 2020

«Я запросил госпитализацию в Монако, потому что не считал целесообразным его возвращение в Италию, — приводит его слова ANSA. — В понедельник я срочно отправился на юг Франции, где временно живет Берлускони, в связи с ухудшением [состояния его здоровья]». Речь идет о проблемах с сердцем.

Фоторепортаж
VIP-вирус

Несколько лет назад экс-премьер Италии перенес серьезную операцию, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.

Ранее в четверг канал Rai News 24 сообщил, что 84-летний политик госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако для проведения плановой проверки.

Осенью прошлого года Берлускони, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» и евродепутат, переболел коронавирусной инфекцией. Диагноз поставили 2 сентября 2020 года, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политик был выписан. Сам Берлускони признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь «адской».

Из-за ухудшения здоровья Берлускони не смог явиться в суд по делу «Руби-тер» в ноябре 2020 года.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Минфин не увидел предпосылок для снижения налогов в России
Аналитики спрогнозировали доллар ниже 70 рублей в 2021 году
На плохом счету: за что могут заблокировать карты россиян
В Киеве оценили отношения с США после введения санкций
Олег Лихачев подал в суд на Первый канал из-за песни про Путина
Американка обнаружила в работающей стиральной машине своего кота
В качестве замены гимна России на Олимпиадах предложили «Катюшу»
Здоровье
Медсестра из красной зоны рассказала о ночных кошмарах и умирающих пациентах Она не может сдерживать слезы.
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Жена Панфилова сразила своей красотой
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Леди
Лайма Вайкуле в молодежном образе принимает комплименты 66-летняя артистка прекрасно выглядит
Новости партнеров
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Нет сомнений: в США Навального за такие действия просто бы растоптали
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Как поступил с волками алабай, который встал на защиту хозяина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь